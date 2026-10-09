El VCR 8x8 Dragón de Trubia y el dron 'Asturcón' representan a Asturias en el desfile del 12 de octubre

Archivo - Demostración dinámica de los primeros Vehículos de Combate de Zapadores (VCZAP) “Castor” y Vehículos de Combate de Ruedas (VCR) 8x8 Dragón. - María José López - Europa Press - Archivo

OVIEDO/MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los blindados VCR 8x8 Dragón ensamblados en la fábrica de Santa Bárbara en Trubia (Oviedo) encabezarán la representación terrestre en el desfile de la Fiesta Nacional que se celebrará este lunes en Madrid. Junto a los vehículos pesados, la tecnología regional tendrá un segundo exponente con la exhibición del dron terrestre 'Asturcón', diseñado por la firma asturiana SVMAC para las labores de extinción de incendios de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En esta marcha se darán cita 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas, y desfilarán 144 vehículos, 39 motos, 286 caballos, cinco perros y el chivo del Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de la Legión.

En el aire está prevista, si las condiciones meteorológicas lo permiten, la participación de 82 aeronaves: 34 de caza y enseñanza, 16 de transporte y 32 helicópteros, según un análisis realizado por la agencia Indie, que ha identificado a más de una veintena de compañías vinculadas directa o indirectamente a los vehículos, sistemas y aeronaves que participarán en la parada.

ESTRENO DEL VCR 8X8 DRAGÓN DE TESS DEFENCE

Entre las capacidades que se estrenarán este año destacan el VCR 8x8 Dragón de Tess Defence -controlado por Indra y participado por Sapa Placencia, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Santa Bárbara-. Buena parte de la representación industrial será visible en el escalón terrestre, donde convivirán plataformas consolidadas en las Fuerzas Armadas con sistemas de reciente incorporación.

Entre los vehículos más numerosos volverán a estar los Vamtac de la gallega Urovesa, empleados por distintas unidades y en configuraciones que abarcan desde puestos de mando y comunicaciones hasta plataformas de armas, defensa antiaérea o desactivación de explosivos. Una de las "imágenes más esperadas" será la del VCR 8x8 Dragón, que desfila por primera vez en la Fiesta Nacional tras haber estado en mayo en el Día de las Fuerzas Armadas de Vigo (Galicia).

La Legión mostrará tres unidades del nuevo blindado -dos vehículos de combate y uno de Zapadores-, llamado a sustituir progresivamente a plataformas como los BMR y VEC. La representación terrestre incluirá también los Leopardo 2E, Pizarro y Castor, de Santa Bárbara; además de plataformas de artillería, vehículos logísticos o el dron terrestre Asturcón, de la empresa asturiana SVMAC, que utiliza la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la lucha contra incendios forestales.

PROTECCIÓN FRENTE A SISTEMAS NO TRIPULADOS

La protección frente a sistemas no tripulados tendrá su ejemplo más visible en la estación GAMO 8 (Goniometría y Adquisición en Movimiento), un sistema táctico de guerra electrónica e inteligencia de señales del Ejército de Tierra que incorpora capacidades frente a sistemas no tripulados. En su nueva configuración, GAMO 8 integra Crberus, el sistema de mando y control desarrollado por TRC, que centraliza y gestiona los sensores de guerra electrónica y correlaciona la información para generar alertas en tiempo real.

A ello se suma el dron cautivo TRCaptiveX, que amplía la información disponible para las unidades desplegadas. La representación del poder naval tendrá también su espacio en el desfile, tanto sobre ruedas como en el aire.

La Infantería de Marina participará en el escalón motorizado con vehículos Vamtac, mientras que los Harrier AV-8B, dos SH-60B Seahawk, dos H135 y dos NH90 MSPT surcarán el cielo de Madrid. Entre las aeronaves que participarán estarán representados algunos de los programas en los que España tiene peso industrial.

Destaca el A400M de Airbus, cuyo ensamblaje final se realiza en Sevilla, junto a otros modelos del fabricante europeo utilizados por las Fuerzas Armadas, como el C295 o el A330 MRTT, que se sumarán a los Eurofighter, los F-18, los helicópteros Tigre y las aeronaves de la Armada. Sin embargo, la presencia industrial no termina en los grandes sistemas de armas, ya que detrás de la uniformidad que vestirán los militares hay igualmente empresas nacionales especializadas.

Es el caso de FECSA (Fábrica Española de Confecciones), uno de los fabricantes españoles de uniformidad y equipamiento militar que suministra distintas prendas a las Fuerzas Armadas.

Su presencia ilustra la "amplitud" de una cadena de suministro que abarca desde grandes fabricantes de vehículos, aeronaves y electrónica hasta compañías textiles, fabricantes de componentes y numerosas pymes especializadas.