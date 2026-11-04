Vecinos de El Serrallo (SMRA) reclaman intervenir en un piso que señalan como origen de una plaga de cucarachas

Plaga de cucarachas en un piso de El Serrallo, Sotrondio (SMRA). - EUROPA PRESS

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del número 8 de la calle Covadonga, en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio), han reclamado este miércoles una solución "urgente" ante los problemas de insalubridad que, según denuncian, sufren desde hace casi un año y que han derivado en una plaga de cucarachas extendida a distintas viviendas del edificio. Los afectados han pedido que una empresa especializada pueda acceder al piso para realizar un tratamiento que permita acabar con los insectos y evitar que continúen propagándose.

Según el relato de la comunidad vecinal, las dificultades comenzaron hace dos o tres años, con la llegada de nuevos inquilinos al bajo izquierda del edificio. Desde entonces, aseguran que empezaron a sufrir malos olores y problemas de limpieza que, pese a sus intentos de solucionarlos mediante el diálogo, volvían a aparecer al cabo de unos días.

ORGIEN DE LA PLAGA DE CUCARACHAS

Hace aproximadamente un año, los vecinos celebraron una reunión como comunidad y trasladaron sus quejas a la gestora encargada del alquiler de la vivienda, que se comprometió a comunicárselas a los inquilinos. Aunque la limpieza mejoró temporalmente, los malos olores persistieron, según han apuntado.

La situación se agravó en torno al pasado mes de mayo, cuando una vivienda del primero derecha sufrió una importante plaga de cucarachas que obligó a contratar una empresa especializada. Según los vecinos, el informe elaborado por esta empresa situó el origen del problema en el bajo izquierda.

La comunidad acordó entonces revisar los pisos afectados. La empresa pudo acceder al resto de viviendas, pero, según los residentes, intentó entrar en cuatro ocasiones en el bajo izquierda sin conseguirlo, por lo que no pudo tratar el posible foco de la plaga. Los vecinos aseguran que también trasladaron la situación a Sanidad del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y a Servicios Sociales mediante escritos presentados por registro.

LA VIVIENDA, CERRADA TRAS LAS DETENCIONES

En un comunicado enviado a la prensa, la comunidad ha expresado además su preocupación por las condiciones en las que, según afirma, vivían tres menores en el piso. Los residentes aseguran que los veían con frecuencia en malas condiciones de higiene y que la vivienda carecía de suministro eléctrico. También señalan que los niños entraban y salían por una ventana con los cristales rotos.

La situación cambió cuando los ocupantes fueron detenidos por su presunta implicación en una estafa, según el relato vecinal. Los residentes han asegurado que, en los días posteriores, un perro y un gato permanecieron dentro de la vivienda sin que aparentemente nadie se ocupase de ellos. Algunos vecinos intentaron alimentar al gato a través de una ventana rota y contactaron con la Policía, que, según han explicado, les comunicó que no podía acceder al inmueble sin autorización legal.

Desde entonces, los ocupantes no habrían regresado al edificio y la vivienda permanece cerrada. Los vecinos sostienen que ni la gestora ni el propietario pueden acceder al piso porque el contrato de alquiler continúa vigente, mientras los problemas de insalubridad persisten. La comunidad asegura haber agotado las vías a su alcance y cuestiona la falta de seguimiento e intervención de las administraciones.

Ante este escenario, los residentes han iniciado una recogida de firmas y aseguran que vecinos de otros portales del barrio les han trasladado problemas similares. Con esta iniciativa, buscan que las administraciones intervengan y que se adopten medidas para resolver una situación que, según denuncian, afecta a la convivencia y a las condiciones de salubridad del edificio.