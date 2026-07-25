Vecinos de Tiñana plantean al Ayuntamiento de Siero una estrategia conjunta frente a los vertidos "incontrolados"

Enseres en el entorno de la iglesia parroquial. - A.VV. DE TIÑANA

SIERO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos 'Fray Ramón Martínez Vigil' de Tiñana ha ofrecido su colaboración al Ayuntamiento de Siero con el objetivo de atajar "los constantes vertidos incontrolados de muebles y voluminosos depositados en la vía pública sin aviso previo a los servicios de recogida". Han manifestado su preocupación por esta situación, señalando los alrededores de la iglesia parroquial como "un punto especialmente sensible".

Según ha informado el colectivo vecinal, la junta directiva ha mantenido conversaciones con la empresa concesionaria del servicio de recogida, Urbaser, para conocer la dinámica de los avisos. "La entidad confirmó que en este punto no se registran llamadas previas de los particulares, lo que provoca que los camiones no puedan asumir acumulaciones de gran tamaño sin alterar el servicio programado para el resto del concejo", han explicado en una nota de prensa.

Con el fin de buscar soluciones, la asociación ha remitido una comunicación a la concejala de Infraestructuras Urbanas y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Siero, Sonia Lago, acompañada de fotografías facilitadas por los propios residentes. En el escrito se plantean varias líneas de colaboración, como el desarrollo de campañas informativas conjuntas para recordar el teléfono gratuito de recogida a domicilio o la colocación de carteles disuasorios en los puntos "más conflictivos" para recordar la normativa y las sanciones aplicables.

El colectivo también propone mantener una comunicación fluida entre la asociación, el Ayuntamiento y la empresa concesionaria para actuar con rapidez en las zonas recurrentes, y ha solicitado una reunión de trabajo presencial con la edil para coordinar las actuaciones. Finalmente, la asociación anima a los vecinos a seguir colaborando, respetando los canales de recogida y enviando sus sugerencias o imágenes al correo electrónico avtinana@gmail.com.