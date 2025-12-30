Vegas reitera sus disculpas por no asistir a la Comisión y celebra el fracaso de la estrategia de PP y Vox

Archivo - El portavoz parlamentario de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas. - CONVOCATORIA POR ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha celebrado que la Comisión de Hacienda haya aprobado finalmente este martes el dictamen de la Ley de Presupuestos de 2026 para el Principado de Asturias, que será elevado mañana al Pleno de la Cámara. Ha recordado que el mismo se ha visto retrasado, primero por un error suyo que no llegó a la votación del punto el pasado viernes, y, después, por las maniobras de PP y Vox, que aprovechando el descuido, trataron de impedir que pudiera lograrse la aprobación en tiempo para forzar una prórroga presupuestaria.

Para Vegas, que volvió a reiterar sus disculpas en la sesión por su fallo, la aprobación del dictamen es una "magnífica noticia" que, además, evidencia que la estrategia del Partido Popular "ha fracasado".

"Esa estrategia pretendía no sólo dañar al Gobierno del Principado de Asturias, no sólo dañarme a mí como portavoz de Convocatoria por Asturies, sino, sobre todo, dañar a los asturianos y las asturianas mediante la pretensión de una prórroga presupuestaria que habría sido enormemente lesiva para los ciudadanos y que finalmente afortunadamente no se ha producido", explicó Vegas.

El diputado explicó que, a primera hora de la mañana, tuvo lugar una junta de portavoces en la que el letrado presentó un informe que rechaza "de plano y con argumentos jurídicos muy sólidos" el recurso presentado por el Partido Popular a este trámite parlamentario.

En este contexto, Vegas señaló que "hay que celebrar que mañana vamos a tener los presupuestos que Asturias necesita", unos presupuestos "basados en el reforzamiento del estado del bienestar".

Asimismo, destacó que se trata de unas cuentas que "dedican dos de cada tres euros a sanidad, educación y servicios sociales", y añadió que "es precisamente por eso por lo que a las derechas y a la extrema derecha no les gustan estos presupuestos".