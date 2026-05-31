Veintisiete candidaturas de doce nacionalidades optan al Princesa de los Deportes 2026

Archivo - Serena Williams, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, recibe el galardón durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 celebrados en el Teatro Campoamor, a 24 de octubre de 2025, en Oviedo (España). a Fundación Princ - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

OVIEDO 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 candidaturas de 12 nacionalidades optan al Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, cuyo jurado se reunirá los próximos días 2 y 3 de junio en Oviedo para deliberar sobre el fallo, que se hará público el miércoles.

Las reuniones del jurado, correspondientes al sexto de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias en su XLVI edición, tendrán lugar en el Hotel de la Reconquista.

Según recoge el reglamento de los premios, estos reconocimientos están destinados a distinguir la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria desarrollada por personas o instituciones en el ámbito internacional.

En concreto el Premio Princesa de Asturias de los Deportes se concederá a "las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos".

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró - símbolo representativo del galardón-, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros.

Los miembros del jurado mantendrán un primer encuentro con los medios de comunicación a las 11:00 horas del martes, día 2, en el Salón de Consejos del Hotel (primera planta), inmediatamente antes de su constitución formal y del inicio de sus deliberaciones, que darán comienzo a las 11:30 horas, tras la foto de grupo.

El fallo se hará público a las 12:00 horas del miércoles, día 3, en el Salón Covadonga del mismo Hotel (planta baja) y, posteriormente, se podrá entrevistar a los miembros del jurado.