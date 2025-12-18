Las ventas de la industria cayeron en el Principado un 6,9% en octubre, el mayor descenso

Archivo - Parque industrial - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria descendió en el Principado de Asturias un 6,9% en octubre respecto al mismo periodo del año anterior, la mayor caída entre las comunidades autónomas. La media nacional, fue un ascenso del 1,7%, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además de la bajada de Asturias registraron descensos las comunidades de Aragón (-6,6%), Castilla y León (-6,2%) y Comunidad Foral de Navarra (-2%).

Por el contrario, los mayores incrementos se produjeron en Canarias (13,4%), Comunitat Valenciana (8,6%) y Comunidad de Madrid (8,3%).

A nivel nacional, con el avance de octubre, las ventas de la industria encadenan dos meses de crecimientos interanuales tras el aumento del 4,4% que experimentaron en septiembre.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 1,2% interanual en octubre, seis décimas más que en septiembre. Con este incremento, las ventas de la industria suman ya seis meses consecutivos de ascensos interanuales.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disminuyó un 0,9%, en contraste con el alza mensual del 1,2% registrado el mes anterior.