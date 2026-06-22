Las ventas del sector servicios aumentan en Asturias un 3,4% en abril

Archivo - Una tienda de ropa de Oviedo con el cartel de rebajas en julio. Imagen de archivo de comercio minorista, IPC, precios, rebajas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Asturias ha aumentado su facturación un 3,4% durante el pasado mes de abril respecto al mismo periodo del año anterior, 4,1 puntos menos que la media nacional, que fue del 7,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 2,3% en Asturias, 2,7 puntos menos que la media nacional (5%). Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,2% en Asturias respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Extremadura registrando el mejor dato, un 2,48% más, y Cantabria el peor, con una subida del 0,11%.

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en abril con País Vasco (+11,10%), La Rioja (+10,40%) y Navarra (+9,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (0,20%), Asturias (3,40%) y Canarias (3,40%).