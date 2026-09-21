Las ventas del sector servicios aumentan en Asturias un 3,4% en julio

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OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Asturias aumentó su facturación un 3,4% el pasado mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior, 1,4 puntos menos que la media nacional, que fue del 4,8%, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,6% en Asturias, 1,9 puntos menos que la media nacional (5,5%). Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,0% en Asturias respecto al mismo mes del año anterior.

A nivel estatal, el sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en julio con País Vasco (+8,80%), Madrid (+6,40%) y Castilla - La Mancha (+5,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (0,40%), Extremadura (2,30%) y Navarra (2,70%).

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria que registró una caída del 0,86%.