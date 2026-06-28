Los viajes compartidos en coche crecerán un 8% en Asturias durante la primera operación salida del verano

Archivo - Autopista 'Y'. Carreteras asturianas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de viajes compartidos BlaBlaCar prevé registrar más de 4.000 desplazamientos en Asturias coincidiendo con la primera operación salida del verano, lo que supone un incremento del 8% respecto al mismo periodo del año pasado.

Según los datos facilitados por la compañía, los trayectos tendrán una distancia media de 293 kilómetros y un coste aproximado de 22 euros. Entre los principales destinos figuran Madrid, Santander, Bilbao, A Coruña y Oviedo.

La empresa atribuye parte de este crecimiento al aumento del precio de los carburantes registrado desde marzo, que ha impulsado el uso del coche compartido como alternativa para reducir el coste de los desplazamientos. En este contexto, asegura haber incorporado 45.000 nuevos conductores en España desde el inicio de la subida de los combustibles.