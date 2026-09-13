Víctor Manuel y el Coro Minero de Turón se reencuentran en Madrid el 29 de noviembre

Archivo - Víctor Manuel actuará en Madrid junto al Coro Minero de Turón el próximo 29 de noviembre - LA TRINCHERA - Archivo
OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El cantante asturiano Víctor Manuel ofrecerá el próximo 29 de noviembre un concierto en el Movistar Arena de Madrid dentro de Inverfest, en el que estará acompañado por el Coro Minero de Turón, con el que recientemente ha interpretado en directo su canción 'Asturias'.
La actuación permitirá al público escuchar de nuevo esta colaboración, que ya protagonizaron Víctor Manuel y el Coro Minero de Turón desde el Pozu Barreo de Mieres. El cantante repasará además algunos de sus temas más conocidos y canciones de su último disco, 'Solo a solas conmigo', publicado en 2025.
El concierto servirá también para presentar algunos temas de su próximo álbum, que está previsto que se publique en diciembre en formato de libro-CD. Las entradas para la actuación ya están a la venta.