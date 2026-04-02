Villaviciosa celebra del 2 al 4 de abril la XII edición del Certamen de Azabachería 'Eliseo Nicolás y María Pérez'

El XII Certamen de Azabachería de Villaviciosa homenajea a María Pérez y Samuel González del 2 al 4 de abril - VILLAVICIOSA

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XII edición del Certamen de Azabachería de Villaviciosa arranca este jueves y cambia su denominación para incluir a María Pérez, fundadora y presidenta honorífica de la Asociación Azabache Jurásico de Villaviciosa, fallecida el año pasado. La cita, que también rinde homenaje a Samuel González Díaz, Luis Ángel Rodríguez y Ramón Costales, se celebra en la Casa de los Hevia bajo la organización de la asociación con colaboración del Ayuntamiento.

El certamen, único a nivel nacional centrado en el azabache sin ánimo comercial, incluye exposición de piezas del fondo de la asociación, talleres de lijado y pulido de azabache los días 2 y 3 de abril, y visitas a la bocamina con inscripción presencial.

El sábado 4 de abril se celebrará la conferencia 'Origen y Formación del Azabache Asturiano', a cargo de Tomás Emilio Díaz, catedrático de la Universidad de Oviedo, y el reconocimiento anual de la asociación recaerá en Ramón Costales.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público hasta completar aforo. La exposición podrá visitarse de 10.00 a 14.30 horas y de 15.30 a 17.45 horas, salvo el sábado que solo abrirá por la mañana.