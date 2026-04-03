Villaviciosa inaugura su nuevo aviario del Parque de La Ballina, dedicado a la pita pinta asturiana

Villaviciosa presenta el nuevo aviario del Parque de La Ballina, que alberga ejemplares de la pita pinta asturiana y cumple fines didácticos y de conservación - XURDE MARGARIDE

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha presentado el nuevo aviario del Parque de La Ballina, que alberga principalmente ejemplares de pita pinta asturiana, una raza autóctona con la que el consistorio colabora a través de la Asociación de Criadores de la Pita Pinta Asturiana en labores de promoción y difusión.

La actuación forma parte de la reconversión impulsada en 2026 para adaptar este espacio a los requisitos legales como núcleo zoológico y explotación avícola de autoconsumo, al tiempo que se ha llevado a cabo una reforma integral para mejorar su estética e integración en el entorno patrimonial protegido del parque.

Las obras han sido ejecutadas por una empresa local, bajo la dirección del arquitecto Iván Corrales Paniceres, con una inversión de 37.000 euros. La intervención se enmarca en los trabajos de mejora del Parque de La Ballina que se desarrollan a través de la Mancomunidad Comarca de la Sidra con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística.

Según la información municipal, la reforma del aviario busca recuperar la configuración original del parque sin alterar sus trazados ni la vegetación existente, manteniendo el uso tradicional de cercado para aves y adaptándolo a la normativa vigente. El proyecto incorpora también una finalidad didáctica y divulgativa vinculada a este tipo de especies.