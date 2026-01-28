Villaviciosa reclama la implicación de Sogepsa para salvar el Plan Especial de La Barquerina

Zona de La Barquerina, en Villaviciosa - EUROPA PRESS

OVIEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha reclamado este miércoles la implicación de Sogepsa para buscar una solución a la situación creada tras la denuncia de la Demarcación de Costas contra un edificio ya terminado en la avenida de España de La Barquerina, una actuación que ha derivado en la paralización de las obras y en la apertura de un expediente sancionador y que, según el consistorio, pone en riesgo el Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina.

La petición se ha trasladado durante la reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Sogepsa, celebrada a las 16.00 horas en la sede de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, en Oviedo, convocada a instancias del Ayuntamiento maliayés.

El único punto del orden del día fue analizar posibles medidas ante la actuación de Costas sobre una parcela vendida por la propia sociedad cuando aún era de capital mixto.

El encuentro ha estado presidido por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja García, actual presidente de Sogepsa, y contó con la asistencia del resto de consejeros, entre ellos el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, vicepresidente de la sociedad y responsable del departamento que tramita el expediente de paralización y sanción.

En las próximas semanas, esta consejería deberá resolver las alegaciones y recursos presentados tanto por el Ayuntamiento como por la empresa constructora del edificio, cuyos propietarios no pueden ocupar actualmente las viviendas, tal y como han explicado desde el Ayuntamiento de Villaviciosa.

El alcalde, Alejandro Vega Riego, que ha asistido como invitado ha insistido en la necesidad de que esta sociedad, ahora pública, se sume a las iniciativas, exigiendo una solución a la grave situación que se ha generado.

Para ello, ha pedido al Consejo de Administración, que analice los graves efectos y daños que se pueden producir a las personas, a las empresas, y al Ayuntamiento, y también a la propia sociedad.

Vega ha resaltado que Sogepsa, "no puede permanecer al margen y debe personarse en los procedimientos, en defensa también de sus intereses como sociedad pública, pues lo que ahora está en juego, cuestionado por la actuación de Costas, no es sólo la validez de las licencias concedidas desde 2006, sino el propio Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina".