La vivienda en venta se encarece un 19,5% en el último año en Asturias

Edificios de viviendas en Langreo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Principado de Asturias cae un -0,3% en su variación mensual, pero sube un 19,5% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en mayo en 2.361 euros/m2, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Según destaca el portal inmobiliario, si multiplicamos el último precio mensual por los 80 m2 de una vivienda estándar, el valor medio de una vivienda es 188.902 euros en mayo.

De este modo, Asturias ha experimentado en un año un incremento del 19,5% en el precio medio de las viviendas de 80 m2, pasando de 158.112 euros a 188.902 euros en mayo de 2026 (30.790 euros de diferencia).

Según explica la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos "el norte peninsular, y especialmente Asturias y Cantabria con subidas cercanas al 20%, están experimentando un despertar de la demanda muy intenso".

"La búsqueda de climas más templados y precios competitivos frente a las grandes capitales ha hecho que el mercado cántabro (2.727 euro/m2) y el asturiano (2.361 euro/m2) se tensionen de forma muy significativa en este último año", explica.

Por municipios el precio medio de la vivienda de segunda mano sube en nueve de los diez municipios con variación interanual analizados por Fotocasa y son: San Martín del Rey Aurelio (19,6%), Mieres (13,9%), Oviedo (13,1%), Gijón (12,6%), Langreo (11,9%), Aller (11,2%), Siero (9,3%), Avilés (5,8%) y Llanes (2,1%). Por otro lado, la única ciudad en la que desciende el precio interanual es Castrillón (-2,9%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en mayo, el orden de las ciudades con un precio superior a los 2.000 euros/m2 son: Gijón con 3.112 euros/m2, Llanes con 3.016 euros/m2, Oviedo con 2.583 euros/m2 y Castrillón con 2.218 euros/m2. Por otro lado, las ciudades más económicas para comprar una vivienda son: Aller con 1.043 euros/m2 y Langreo con 1.058 euros/m2.