Volotea lanza 5 nuevas rutas desde Asturias y busca récord de viajeros en 2026

El director general de estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich, junto al viceconsejero de Movilidad de Asturias, Jorge García. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Volotea aspira a superar los 1,1 millones de viajeros en Asturias en 2026, un año en el que operará 24 rutas, cinco de ellas nuevas. Con estos datos, la compañía espera tener un año "récord" en el Principado.

El director general de estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich, ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en Oviedo en la que ha hecho balance del año que ahora finaliza y ha detallado las expectativas para 2026 en Asturias, acompañado por el viceconsejero de Movilidad del Gobierno asturiano, Jorge García.

En 2026 el Aeropuerto de Asturias operará siete destinos internacionales de la mano de Volotea, siendo cinco de ellos nuevos. Así, a Lisboa y Milán Bérgamo se suman a partir del 29 de marzo París-Orly, Bruselas (Zaventem), Roma y Oporto. Todas ellas operarán durante todo el año y a partir del 21 de septiembre se incorporará también Florencia. Desaparece del mapa la conexión con Venecia.

Todas las rutas domésticas, se mantienen --Madrid, Barcelona, Sevilla, Jerez, Málaga, Granada, Murcia, Islas Canarias, Islas Baleares, Valencia, Castellón y Alicante--. En las rutas a Sevilla, Málaga, Valencia y Alicante se aumentarán las frecuencias a nueve semanales en verano. En invierno, Alicante y Valencia tendrán un vuelo diario, al igual que Sevilla y Málaga.

Otra de las novedades para 2026 será el cambio de los aviones que actualmente tienen base en Asturias, los Airbus A319, por los Airbus A320, con mayor capacidad de pasajeros. Con este cambio es como Volotea pretende pasar de los casi 800.000 pasajeros de 2025 a 1,1 millones.

Estas mejoras evidencian, según Gabriel Schmilovich, la "apuesta por el mercado asturiano" de Volotea, que ha "consolidado" su presencia en Asturias. En este sentido ha apuntado que la semana que viene Volotea cumplirá los 4 millones de viajeros desde que se implantó en Asturias en 2012.

El viceconsejero de Movilidad, Jorge García, ha destacado tanto el crecimiento en el número de conexiones como en las previsiones de viajeros, y ha augurado un "muy buen resultado" de la estrategia de la aerolínea en Asturias, tanto en términos de recepción de visitantes como en la capacidad para promocionar el Principado en los lugares de destino.