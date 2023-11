Volotea mantendrá en 2024 sus 17 rutas actuales desde Asturias sin descartar abrir alguna nueva

CASTRILLÓN/OVIEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Director General de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich, ha presentado este miércoles en el Aeropuerto de Asturias sus perspectivas para 2024 y ha indicado que el próximo ejercicio se batirá un récord en el Principado con una oferta histórica de casi 740.000 asientos ofertados, manteniendo las 17 rutas actuales desde el Principado y sin descartar alguna nueva, "la 18 o incluso la 19".

"Siempre estudiamos nuevas rutas y no descarto que en 2024 podamos anunciar la ruta 18 o la 19 que podría ser doméstica o internacional, porque barajamos tanto domésticas como internacionales. Tenemos una lista importante y detectadas más de 1.200 rutas adicionales y varias de ellas son desde Asturias y no únicamente a Italia o Portugal, países a los que ya volamos. Así que sí, estamos valorando nuevas conexiones con nuevos países", ha indicado el responsable de Estrategia de Volotea, que no ha querido concretar más.

Lo que si ha concretado es su apuesta por Asturias desde que en 2012 comenzasen a volar desde el aeropuerto asturiano y ha mostrado su confianza en que 2024 sea un año tan bueno como 2023, con una amplia oferta que ya está a la venta y que esperan tenga una gran acogida.

Ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre esos posibles nuevos destinos desde Asturias, Schmilovich ha manifestado que en este 2023 Volotea comenzó a volar a Alemania y la idea de la compañía pasa por creciendo en el mercado alemán, por lo que no descartan que se incluya esta nueva ruta desde Asturias, aunque ha asegurado que no será en 2024.

Respecto a la conexión con Barcelona ha indicado que se mantiene la salida a primera hora de la mañana y de momento esa es la perspectiva para el año que viene manteniéndola también en la temporada de invierno.

Ha indicado que la idea pasa por no crecer solo en los meses de verano sino tener también una oferta importante en meses como noviembre y diciembre. Así mismo el proyecto en Asturias de Volotea no pasa sólo por ofrecer rutas sino también por apoyar también el empleo local y el desarrollo cultural del Principado.

Schmilovich ha mostrado la satisfacción de la compañía con los buenos resultados obtenidos en 2023 en el Principado. Ha indicado que este año, la aerolínea ha operado 4.200 vuelos desde Asturias lo que supone un 49% más que el año anterior, incluyendo nuevas conexiones a Barcelona, Milán, Lisboa y la reapertura de las rutas a Granada y Venecia.

Preguntado por cómo cree que podrá afectar a la compañía la llegada del AVE el próximo día 30, el responsable de la aerolínea ha indicado que lo ven como un buen complemento y un factor muy positivo para Asturias.

La de Asturias es la base de Volotea en España con mayor número de aviones basados, un total de tres. Además cuenta con 90 empleados directos en la región y hasta 150 en temporada alta. Actualmente son 17 rutas las que tiene actualmente desde el Aeropuerto de Asturias y que conectan el Principado con tres países europeos: España, Italia y Portugal. Los asturianos podrán seguir viajando a Barcelona, Milán, Venecia, Lisboa, Alicante, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Granada, Mallorca, Menorca, Murcia, Málaga, Sevilla, Tenerife Sur y Valencia.

"Sin el crecimiento de Volotea el Aeropuerto de Asturias no hubiera podido registrar el crecimiento que registra. Contentos y orgullosos de ser uno de los elementos y factores de crecimiento del aeródromo asturiano", ha dicho Gabriel Schmilovich.

En este aspecto tanto el director del Aeropuerto, Pedro Cotilla, como el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García han destacado ese incremento de viajeros en el aeródromo asturiano y han agradecido a Volotea su apuesta por Asturias celebrando que sea esta compañía uno de los elementos que favorece ese crecimiento.

PASAJERA 2 MILLONES DE VOLOTEA EN ASTURIAS

Además este miércoles Volotea ha celebrado un nuevo hito en el Principado con el aterrizaje de la pasajero número 2 millones. La misma ha sido Bárbara Padres que, además de haber sido recibida con honores por los miembros de la tripulación y parte del equipo de Volotea, ha recibido un año de vuelos gratuitos para ella y un acompañante