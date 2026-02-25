Vox acusa al PP de "ambigüedad" al aprobar una enmienda "descafeinada" sobre inmigración

Archivo - Las ediles de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta y Alejandra González. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha acusado este miércoles al PP de "instalarse en la ambigüedad" al aprobar una enmienda en la Comisión Plenaria de Economía que, según ha afirmado, "descarta las medidas firmes" planteadas por su grupo en relación con la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno central.

La formación señala que su iniciativa logró "situar en el centro del debate" la regularización de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y obligar al PP "a pronunciarse sobre una cuestión que hasta ahora había evitado abordar con claridad".

Pese a la mayoría absoluta de los 'populares' en el Consistorio, Vox critica que la enmienda aprobada haya eliminado sus propuestas originales, entre ellas la repatriación de inmigrantes irregulares, la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y la supresión de mecanismos que "actúan como efecto llamada".

"Hoy ha quedado claro que el PP solo reacciona cuando Vox le obliga. Han tenido que posicionarse porque les hemos puesto delante el problema. Pero cuando llega el momento de actuar con firmeza, retroceden", sostiene Peralta, quien lamenta que el texto final "carezca de medidas reales y se limite a formulaciones genéricas".

La portavoz de Vox asegura que seguirá promoviendo "una política migratoria firme, ordenada y basada en la ley", contraria a las regularizaciones masivas y a cualquier medida que "incentive las llegadas irregulares".