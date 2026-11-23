Deterioro del Edificio Pavo Real del Campo San Francisco de Oviedo. - VOX

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha advertido este lunes del estado de deterioro del edificio del Pavo Real, situado en el Campo San Francisco, y ha exigido al Gobierno local del PP que aclare sus planes para el inmueble. La formación solicitará una inspección técnica urgente de la cubierta y medidas para garantizar su conservación y seguridad.

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, ha criticado la falta de mantenimiento del edificio y ha cuestionado que el Ejecutivo que encabeza Alfredo Canteli mantenga pendientes sus anuncios sobre el futuro de este espacio.

"Es absolutamente inadmisible que un edificio situado en el corazón del principal parque de Oviedo presente este aspecto", ha manifestado Peralta, quien considera que el inmueble ofrece una "imagen de abandono".

Según la formación, las fotografías del estado actual de la cubierta muestran piezas desprendidas o ausentes, materiales deteriorados y elementos de madera expuestos, así como zonas en las que considera que la impermeabilización podría estar comprometida. Por ello, reclama una evaluación técnica que permita determinar el alcance de los daños y evitar que el deterioro avance.

PREGUNTA POR EL PROYECTO HOSTELERO ANUNCIADO EN 2024

La edil de Vox ha recordado que, durante el debate de una proposición de su grupo en el verano de 2024, el equipo de gobierno reiteró su intención de convertir el Pavo Real en un establecimiento hostelero de referencia y aseguró, según la formación, que la entrega del proyecto era inminente.

"Han pasado más de dos años desde que el Partido Popular nos dijo que estaba a punto de recibir ese proyecto. Dos años después, seguimos sin saber qué pretenden hacer con el edificio, pero sí podemos comprobar en qué estado se encuentra", ha señalado Peralta.

La portavoz ha relacionado esta situación con los anuncios municipales sobre la recuperación del Campo San Francisco y la elaboración de un Plan Director que, según denuncia, continúa sin materializarse.

Asimismo, ha apuntado que el futuro del inmueble está condicionado por las previsiones del Catálogo Urbanístico, que, según recuerda Vox, contempla la eliminación de la construcción anexa al Quiosco del Bombé para recuperar su entorno original.

"El Ayuntamiento tiene que aclarar de una vez si pretende mantener el edificio para destinarlo a un uso hostelero, si existe un proyecto viable y compatible con la normativa urbanística y patrimonial o si contempla su eliminación", ha reclamado.

SOLICITARÁ INFORMACIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO

La formación trasladará al equipo de gobierno un ruego para que inspeccione de forma urgente la cubierta, adopte las medidas de conservación y seguridad necesarias e informe de las actuaciones de mantenimiento realizadas hasta la fecha.

También pedirá que explique si mantiene la propuesta de destinar el inmueble a un establecimiento hostelero y qué ha ocurrido con el proyecto cuya entrega se anunció en 2024. "Antes de seguir vendiendo el Oviedo del futuro, debería empezar por cuidar el Oviedo del presente", ha concluido Peralta.