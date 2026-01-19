Vox advierte de la posible pérdida de fondos de sostenibilidad turística por "falta de planificación"

Archivo - Las concejalas de Vox Oviedo, Alejandra González y Sonsoles Peralta, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha alertado este lunes de la posible pérdida de 2,1 millones de euros correspondientes al Plan de Sostenibilidad Turística en Oviedo por "falta de planificación y la demora en contratos clave".

En una nota de prensa, Peralta ha apuntado a la "desidia y falta de planificación" del PP, que se evidencian, a su juicio, en retrasos en la tramitación y formalización de contratos clave como el Bosque Fulminato, los tótems interactivos, el 'chatbot' turístico y la estrategia MICE.

Estos contratos, según el convenio, deben estar comprometidos antes del 31 de diciembre de 2025 y ejecutados antes del 31 de marzo de 2026.

Vox Oviedo va a registrar una batería de preguntas en las comisiones plenarias de Economía y Urbanismo, para que el gobierno municipal explique por qué no se han formalizado estos contratos, qué plazos manejan y qué plan tiene el Ayuntamiento para evitar la devolución de fondos europeos.