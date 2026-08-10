Vox alerta de la apertura de un nuevo centro de MENAS en La Florida (Oviedo) tras "la invasión de Ceuta"

Cartel informativo en un portal del barrio de La Florida, en Oviedo. - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha alertado este lunes de la intención de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de "abrir un nuevo centro de Menas en Oviedo" tras la "reciente invasión de Ceuta" y ha pedido al presidente, Adrián Barbón, explicaciones sobre este asunto.

En una nota de prensa, Vox ha asegurado que el Principado pretende destinar tres viviendas del Paseo de La Florida número 32 a este recurso. La formación lo vincula a "la reciente invasión de Ceuta y los graves altercados registrados en Sograndio". Ante esta posibilidad, López ha pedido la "paralización inmediata del proyecto", así como explicaciones urgentes.

La exigencia se produce tras una reunión mantenida este lunes con vecinos del Paseo de La Florida, número 32, y "el alud de llamadas de residentes alarmados" tras conocer las intenciones del Principado para instalar dicho recurso en su edificio.

"No hay viviendas para las familias asturianas que lo necesitan y, sin embargo, este Gobierno pretende utilizar tres viviendas públicas para ubicar a los menores extranjeros no acompañados", han aseverado, asegurando que Vox entiende "perfectamente" la preocupación de los vecinos.

"Desde Vox vamos a hacer todo lo posible para frenar estas políticas buenistas que suponen un efecto llamada a la inmigración ilegal", ha asegurado López, quien ha asegurado que esta decisión del Ejecutivo regional se produce "en un contexto especialmente grave para la seguridad de la región".

Carolina López ha cargado con dureza contra "la escala de prioridades" del Ejecutivo regional, denunciando el contraste entre el gasto asignado a estos recursos y la "precaria situación social de muchos asturianos". "Estas políticas solo provocan barrios degradados, inseguros y conflictivos que nuestras familias no tienen por qué soportar. Barbón se limita a acatar sumisamente las órdenes de Pedro Sánchez para repartir menores extranjeros no acompañados por nuestro territorio tras la presión ejercida en Ceuta, actuando como un ejecutor aventajado que acoge e invierte dinero público sin atender los verdaderos problemas de Asturias", ha reprochado.

A su juicio, "es una vergüenza" que mientras miles de familias asturianas "no llegan a fin de mes" y "sufren el encarecimiento de la vida, listas de espera interminables en la sanidad y el olvido en la dependencia", el Principado "no mueva un dedo por ellos, pero sí disponga de recursos inmediatos para la inmigración ilegal".

Desde Vox han insistido en la necesidad de aplicar el principio de prioridad nacional. "Los menores deben estar con sus padres y los que no sean menores, billete de vuelta", concluye Carolina López.