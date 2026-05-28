Vox alerta del aumento de avistamientos de osos en Oviedo y pide medidas preventivas

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha pedido este jueves medidas ante el aumento de avistamientos de osos en el municipio, un hecho "cada vez más habitual" en los valles de Trubia, Caces y San Andrés.
En una nota de prensa, Peralta ha señalado que el proyecto de seguimiento impulsado en el municipio desde el pasado mes de febrero permite conocer mejor la evolución de esta fauna salvaje y detectar "una realidad que hace años pasaba mucho más desapercibida".
Peralta ha indicado que, si gracias al sistema de seguimiento se sabe que la presencia de osos aumenta y se aproxima cada vez más a zonas habitadas, "ahora corresponde a la administración competente explicar qué medidas piensa adoptar y cómo se va a garantizar la convivencia con los vecinos del medio rural".
Vox ha recordado que las competencias en gestión de fauna salvaje corresponden al Principado de Asturias, por lo que reclama información clara sobre protocolos de actuación ante incidencias; medidas preventivas para minimizar daños; coordinación con vecinos y explotaciones rurales; y previsiones ante una posible expansión de estos avistamientos en el entorno del área central asturiana.
Peralta ha añadido que "no se trata de generar alarmismo ni de cuestionar la conservación del oso pardo, sino de actuar con responsabilidad y anticipación para evitar problemas futuros en la zona rural ovetense".