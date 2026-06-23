Vox alerta del aumento de la inseguridad en la zona rural de Oviedo y acusa al PP de "llegar tarde"

Sonsoles Peralta - VOX

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha mostrado este martes su preocupación tras la difusión de varios avisos vecinales en Olloniego alertando de la presencia de individuos que, presuntamente, estarían intentando acceder a viviendas de la zona. Desde Vox consideran que este episodio refleja la "inquietud por la seguridad", que "ya no se limita a determinados barrios" sino que "comienza a extenderse a la zona rural".

En nota de prensa, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha explicado que "lo verdaderamente preocupante no es únicamente el contenido del aviso, sino el hecho de que sean los propios vecinos quienes se estén organizando para alertarse mutuamente de posibles riesgos".

"Cuando los vecinos sienten la necesidad de crear redes informales de vigilancia y aviso es porque perciben que existe un problema y que las administraciones no están siendo capaces de anticiparse a él. Eso debería hacer reflexionar al equipo de gobierno", ha aseverado.

Peralta ha criticado que en Oviedo "se han ignorado las denuncias vecinales en San Lázaro durante meses", al igual que los avisos por el entorno del albergue Cano Mata o San Claudio.

La formación considera especialmente preocupante que esta sensación de abandono alcance ahora a la zona rural, donde muchos vecinos viven en viviendas aisladas y cuentan con menos recursos y menos presencia institucional para afrontar este tipo de situaciones. "Mientras el Ayuntamiento dedica millones de euros a proyectos de escaparate, hay vecinos que tienen la sensación de que deben organizarse por su cuenta para protegerse. Esa no puede ser la imagen de Oviedo ni la prioridad de un gobierno municipal responsable", ha añadido la portavoz.