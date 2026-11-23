Carolina López cifra en 120.000 los pacientes pendientes de una consulta con un especialista - VOX

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, ha criticado este lunes en Tapia el deterioro de los servicios públicos en Asturias y ha advertido del aumento de las listas de espera sanitarias, las demoras en las ayudas a la dependencia y el exceso de burocracia que, a su juicio, soportan los ciudadanos.

López ha asegurado que más de 120.000 asturianos están pendientes de una consulta con un especialista, frente a los aproximadamente 70.000 que había en 2019, cuando Adrián Barbón llegó a la Presidencia del Principado. "Desde que Barbón y Sánchez llegaron al poder, cada vez pagamos más impuestos que se han traducido en peores servicios públicos", ha afirmado.

La portavoz de Vox ha defendido el programa de desregulación de su formación para agilizar el acceso a las prestaciones públicas y ha reclamado cambios en las políticas sanitarias y sociales. También ha vinculado la presión sobre los servicios públicos con la inmigración ilegal y ha reiterado la posición de su partido en materia de prioridad nacional.