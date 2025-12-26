Vox califica de "vergüenza" y "tomadura de pelo" la tramitación de los presupuestos regionales

Archivo - El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno, ha calificado de "vergüenza" y "tomadura de pelo" lo ocurrido este viernes en la Junta General al ausentarse el portavoz parlamentario de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, de la Comisión de Hacienda de esta mañana, convocada para aprobar la ponencia sobre el proyecto de presupuestos del Principado. "Estamos una vez más ante un bodevil. Esto es un cachondeo se mire por donde se mire", ha subrayado.

Centeno ha cuestionado la urgencia del procedimiento aprobado por la Junta de Portavoces. "Lo que ha hecho la Junta de Portavoces, con mayoría simple, es acordar primero una reducción de los plazos a la mitad por un procedimiento de urgencia. Y nos preguntamos, ¿y cuál es la urgencia? Aquí todo el mundo estaba convocado, todo el mundo apareció", ha declarado a los medios en la Junta General.

Centeno ha recordado que Xabel Vegas (IU-Convocatoria) conocía "por escrito y por todos los medios" desde el 26 de noviembre la convocatoria de hoy. "No se ha presentado. Y por tres veces la votación ha decaído", ha apuntado.

En este sentido, ha detallado que "el articulado del Reglamento de esta Cámara nos dice que si ha decaído eso hay una solución alternativa, que es volver a reunirse una Comisión de Hacienda para aprobar un nuevo dictamen porque el orden del día decayó; una vez que la votación ha salido desfavorable a las pretensiones del Gobierno. Pero, ¿qué ocurre? Que gracias a este trágala al que nos tiene acostumbrados el Gobierno de Asturias, para vestir de democracia unos presupuestos que nada tienen de democráticos porque están cocinados entre las fuerzas de la izquierda mucho antes de que se traigan aquí al Parlamento, pues resulta que se quedan sin plazos".

El diputado de Vox ha insistido en que con el cronograma aprobado inicialmente "no da tiempo, respetando el artículado del Reglamento, para volver a hacer un nuevo dictamen y aprobar la ley de presupuestos"; y ha denunciado la "maniobra" del Gobierno asturiano que pretende "vestir de democracia unos presupuestos que nada tienen de democráticos, porque están cocinados entre las fuerzas de la izquierda mucho antes de que se traigan aquí al Parlamento".