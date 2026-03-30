Vox cree que Asturias "no está en condiciones" de asumir nuevas competencias ferroviarias

Archivo - Vías del tren de la red de cercanías de Asturias. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha asegurado este lunes que el Gobierno autonómico "no está en condiciones" de asumir nuevas competencias en materia ferroviaria, y ha asegurado que el Ejecutivo de Barbón es "incapaz de gestionar Asturias".

En una nota de prensa, Carolina López se ha hecho eco de una publicación de La Nueva España en la que se atribuye a fuentes de la Consejería de Movilidad la intención de asumir las competencias en materia ferroviaria. "El Gobierno regional pretende asumir nuevas competencias tras años de propaganda y deterioro del servicio, en un intento desesperado por ocultar su incapacidad y alejarse del PSOE nacional ante la cercanía de elecciones", ha lamentado.

A su juicio, este anuncio es "una maniobra electoralista que evidencia la incapacidad del Ejecutivo autonómico y su absoluta subordinación al PSOE de Sánchez". "Queda un año para las elecciones y el Gobierno de Barbón no sabe cómo intentar desvincularse de Sánchez, cuando son exactamente lo mismo. No engañan a nadie", ha afirmado López.

La portavoz ha denunciado la "contradicción" del Ejecutivo regional, que "lleva toda la legislatura vendiendo que el Plan de Cercanías se ejecuta en tiempo y forma, con miles de millones movilizados, asegurando incluso que Asturias vive su mejor momento de conectividad, mientras ahora pretenden asumir la gestión del servicio, lo que equivale a reconocer que no era cierto lo que decían".

En este sentido, López ha señalado que "estamos ante un Gobierno que ni gestiona lo que tiene ni está en condiciones de asumir nuevas competencias", recordando que "Asturias sigue siendo la región con más puntos negros en sus carreteras, reflejo de una gestión deficiente en infraestructuras básicas".

Las declaraciones de López se producen en un contexto marcado por el deterioro del servicio de Cercanías en Asturias, con datos que, a juicio de Vox, "desmontan el relato triunfalista del Gobierno".

En el último año, el sistema ferroviario asturiano ha registrado cifras "especialmente preocupantes" para la formación política. En concreto, López ha destacado que en 2025 se alcanzaron niveles récord de retrasos, superando los 1,2 millones de minutos acumulados en la red, con especial incidencia en Asturias. A ello se suma que en febrero de 2026, la puntualidad cayó hasta el 53,7%, lo que implica que prácticamente uno de cada dos trenes llegó tarde.

Además, la demora media de los trenes con retraso se situó en 12,7 minutos, siendo el 96,1% de las incidencias atribuibles a problemas de infraestructura y gestión del tráfico; y la antigüedad media del parque móvil supera los 30 años, alcanzando en algunos casos los 40 años en líneas de ancho métrico.