Vox critica la "falta de implicación" del Ayuntamiento de Avilés en la Semana Santa

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Avilés, María de la Cruz Coto, ha criticado este jueves la "falta de implicación" del equipo de gobierno con la Semana Santa de la ciudad, a la que considera una de las tradiciones con mayor potencial cultural, social y económico.

Coto ha señalado que durante la Procesión del Santo Encuentro se evidenció esta situación. Según la edil, la ausencia de colaboración para evitar la formación de una isleta de público "algo absolutamente inédito en nuestra Semana Santa" dificultó el normal desarrollo del acto.

La concejal ha explicado que miembros de la organización se encontraron con la negativa de la policía a ayudarles a ordenar a los asistentes, recordando que "las cofradías no tienen autoridad para controlar este tipo de situaciones y sin medios es imposible crecer".

Asimismo, ha subrayado que "la policía local debe estar al servicio de los eventos que forman parte de nuestra identidad y tradición" y ha advertido de que lo ocurrido "no es un hecho aislado, sino el reflejo de una falta de planificación, medios y voluntad política".

Coto ha alertado de que esta situación podría reproducirse en otros eventos, como los carnavales de Avilés, que "durante años fueron un referente regional", y ha advertido del "riesgo real" de perder posicionamiento frente a ciudades como Gijón y Oviedo, que están reforzando sus celebraciones.

La edil también ha criticado la dotación económica municipal destinada a la Semana Santa, calificando de "paupérrima" la subvención de 20.000 euros, y ha cuestionado la falta de promoción y difusión institucional, señalando que "cuando falla el marketing interno, todo lo demás se resiente".