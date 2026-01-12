Vox critica la "imposición" de la toponimia en asturiano en Tineo y pide recuperar los nombres en castellano

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López y el concejal de Vox en Tineo, Sergio Martínez. - EUROPA PRESS

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, y el concejal en Tineo, Sergio Martínez, han criticado este lunes la "imposición" de la toponimia en asturiano en el concejo de Tineo. Ambos han señalado que la denominación en asturiano (Tinéu) aparece ahora en todos los carteles, en la administración y en los medios, mientras que la forma en castellano ya no se utiliza.

Según ha detallado Martínez, la cuestión se remonta a 2016, cuando se aprobó el cambio de topónimos, inicialmente contemplando la conservación de ambas formas --en castellano y en asturiano--. Según el concejal, "dos meses después se vuelve a someter a pleno una rectificación en la que se omite esa parte de convivencia de ambas formas" y, desde entonces, "solo se mantiene la forma en llingua", es decir, en asturiano.

Martínez ha señalado que, a su modo de ver, esto genera "trastornos en el día a día, ya que los vecinos manifiestan que nunca han sido vecinos de Tinéu o de otros pueblos con nombres que son completamente ajenos a la realidad".

El concejal ha anunciado que Vox presentará una moción en el próximo pleno de Tineo para que el Ayuntamiento se pronuncie sobre la toponimia y ha solicitado por escrito el expediente completo en el que se el acuerdo plenario, con el objetivo de explorar "todas las vías que se abren para recuperar lo que es el nombre tradicional y verdadero del Concejo de Tineo".

"IMPOSICIÓN" DEL ASTURIANO

Por su parte, la portavoz de Vox, Carolina López, ha asegurado que la toponimia "es una baza más" del Gobierno autonómico para "imponer a una mayoría lo que ha inventado una minoría con el presupuesto público". A su juicio, la política llingüística del Principado "impone el asturiano" y se está implantando "de espaldas a lo que quiere la mayoría".

Para la portavoz, el asturiano es "un invento" que el Ejecutivo "obliga a financiar" con dinero público. "Y, encima, nos obligan a todos a aprenderlo", ha añadido.

En este marco, López ha comentado que Vox ha solicitado al gobierno autonómico que detalle "cada céntimo del presupuesto público que se destina a la llingua" y que, según sus propios cálculos, el gasto anual supera los 55 millones de euros, "incluyendo subvenciones a ayuntamientos, empresas privadas, sueldos de profesores de asturiano, materiales didácticos, traducciones y duplicidades administrativas".

"Esto nos parece gravísimo. Solicitamos al Gobierno que nos detalle cada céntimo del presupuesto público que se destina a la llingua", ha sentenciado López.

MERCOSUR

La portavoz de Vox ha aprovechado esta rueda de prensa para criticar el acuerdo comercial Mercosur, que ha calificado como "completamente injusto" para el sector primario asturiano y contrario al interés de los agricultores y ganaderos locales.

Según López, este acuerdo supondrá "la llegada masiva de productos de terceros países que no cumplen con las rigurosas normas medioambientales y sanitarias impuestas a los nuestros y, por tanto, producen a un menor coste creando una competencia desleal a los nuestros".