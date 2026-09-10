Vox critica que Oviedo financie con 9.000 euros al Espacio Kuivi para la Noche Blanca pese a no tener licencia

Archivo - Las concejalas de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo Sonsoles Peralta y Alejandra González en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Alejandra González, ha denunciado este jueves la "permisividad" del Equipo de Gobierno del Partido Popular con el denominado Espacio Kuivi Almacenes, ubicado en el barrio de Ciudad Naranco. La edil considera una "burla a los ovetenses" la inclusión de esta instalación en el programa oficial de la Noche Blanca —vinculado a la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Cultural Europea 2031— respaldada con una partida pública de 9.075 euros, a pesar de que el recinto "continúa su actividad sin la correspondiente licencia municipal".

En una nota de prensa, González ha asegurado que es "una auténtica burla a los ovetenses y un flagrante incumplimiento de la palabra dada" la decisión del PP de incluir el Espacio Kuivi Almacenes en la programación oficial de la Noche Blanca --evento de la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea--, financiándolo con 9.075 euros de dinero público pese a que las instalaciones "siguen sin licencia municipal".

La concejala de Vox ha recordado que en el pleno de mayo el PP aseguró "de manera categórica" que el Kuivi debía cumplir escrupulosamente con todas las condiciones de legalidad para obtener su licencia y que, mientras no estuviera regularizado, no se realizaría ninguna actividad vinculada a la Capitalidad Cultural en la nave de la calle Almacenes Industriales.

"Meses después comprobamos que la palabra del PP no vale nada. No solo han vuelto a integrar al Kuivi en el circuito estrella de la Noche Blanca, desdiciéndose de lo afirmado en el Pleno, sino que además premian la irregularidad inyectándole 9.075 euros del dinero de todos los ovetenses", ha aseverado.

A su juicio, "es inadmisible" que un Ayuntamiento que aspira a proyectar la mejor imagen de Oviedo a nivel europeo, "financie de manera encubierta actividades en una nave fuera de ordenación, incumpliendo sus propias resoluciones e informes".