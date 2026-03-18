Vox critica el rechazo a su iniciativa para lograr un padrón municipal "riguroso y actualizado" en Oviedo

Personas esperando su turno para entrar a las oficinas del Padrón Municipal de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha criticado este miércoles el rechazo del PP a su iniciativa para reforzar el control del padrón municipal, votado hoy en comisión.

En una nota de prensa, Peralta ha asegurado que su iniciativa perseguía "garantizar un padrón riguroso, actualizado y ajustado a la realidad" y ha lamentado que el Ejecutivo local, dirigido por Alfredo Canteli, opte por "mirar hacia otro lado".

La propuesta quería "mejorar la transparencia y dotar de medios adicionales" a los mecanismos existentes para combatir el "empadronamiento irregular" en Oviedo.

"La respuesta del Equipo de Gobierno evidencia una preocupante falta de voluntad política para afrontar un problema que ya está reconocido por la propia administración", ha subrayado la portavoz, quien ha lamentado que el PP se "escude" en el trabajo de los técnicos para "no tomar decisiones políticas". "Nadie ha cuestionado el trabajo de la Sección de Estadística. Lo que denunciamos es que el Ayuntamiento no está haciendo lo suficiente", ha agregado.

"El propio Ayuntamiento reconoce que existen bajas de oficio, comprobaciones de residencia e incluso expedientes pendientes. Es decir, el problema existe. Lo que no existe es la voluntad del PP para atajarlo con seriedad", ha subrayado Peralta.

Si todo se estuviera haciendo bien, ha añadido la portavoz de Vox en Oviedo, "no existirían miles de movimientos irregulares, ni expedientes pendientes, ni la necesidad de comprobaciones constantes. El problema no es que no se haga nada, es que no se hace lo suficiente".