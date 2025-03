Vox critica el viaje a Vitoria de cinco ediles "pagado por todos los ovetenses"

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha criticado este martes la visita que cinco ediles del Consistorio, de todos los grupos municipales incluida la ex edil de Vox y ahora no adscrita, Elena Figaredo, han hecho a Vitoria Gasteiz con el objetivo de conocer el Plan de Participación Ciudadana de dicha ciudad y tomarlo como ejemplo para el ovetense.

Peralta, en declaraciones a los medios ha indicado que "como siempre este equipo de gobierno va tarde, sin ningún tipo de estrategia y sin ningún tipo de planificación".

"Han hecho un viaje a Vitoria a cargo del erario público y Vox ha sido el único partido que no ha participado del mismo porque nos encontramos en un momento muy inicial de la elaboración de ese plan estratégico sin un análisis detallado de las necesidades que tiene la participación ciudadana en Oviedo, que todos sabemos que no funciona y además aún no sabemos cuáles son los recursos con los que vamos a contar, ni materiales, ni económicos, ni de personal", dijo la concejala.

Considera la edil de Vox que primero sería necesario dar voz a los ovetenses como protagonistas de la propia participación ciudadana. "Tenemos un equipo de gobierno que actúa una vez más sin ningún tipo de planificación, pero un viaje a Vitoria lo planifican estupendamente con unos costes determinados de viaje y noche de hotel", añadió.

Además critica peralta que el PP de Oviedo tenga la necesidad de inspirarse en un ayuntamiento socialista para ver cómo funciona la participación ciudadana y lamenta que acabando de subir los impuestos a los ovetenses cinco concejales se vayan de viaje a Vitoria mientras todos se lo pagan los ciudadanos para ver un proyecto que "está a años luz de lo que tenemos aquí en Oviedo".

RESPUESTA DEL EQUIPO DE GOBIERNO

El concejal y primer teniente de Alcalde, Mario Arias ha afeado a Peralta sus críticas y le ha recordado que "ser responsable municipal, ser concejal del Ayuntamiento, es algo más serio que lo que hacen algunos".

Ha indicado Arias que todos los grupos municipales, ha excepción de Vox, han estado trabajando en Vitoria y ha agradecido a la alcaldesa y al equipo de gobierno municipal su colaboración.

"Estamos trabajando en un grupo de trabajo conjunto formado por todos los grupos municipales, incluida la concejala no adscrita, en el diseño de un modelo de participación para Oviedo. Como sabéis, la participación ciudadana cada vez es más necesaria y en ese sentido estamos viendo aquellos modelos que tienen la cultura participativa mucho más arraigada que, por ejemplo, puede tener el municipio de Oviedo. Y eso fue lo que fuimos a hacer a Vitoria", ha replicado el edil 'popular' a la concejala de Vox.