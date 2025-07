Vox defenderá en el pleno una moción para urgir al Ayuntamiento de Oviedo a agilizar trámites en el antiguo HUCA

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, defenderá en el pleno de este martes una moción de urgencia para instar al Ayuntamiento a agilizar los trámites para el desarrollo del plan de la Universidad de Oviedo en los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en el barrio de El Cristo.

En concreto, Vox pedirá al Ejecutivo local que "manifieste su voluntad política de colaborar" y no "paralizar más tiempo" el proyecto de la institución académica en El Cristo, para el que la Universidad todavía no ha solicitado licencia municipal. Entiende Peralta que, aunque todavía la Universidad no ha llegado a este trámite, el Ayuntamiento "puede ser proactivo".

"Es urgente actuar ya", ha dicho Peralta, quien se ha preguntado si "realmente" existe una intención de desarrollar el ámbito del antiguo HUCA por parte de todos los agentes implicados, o si por el contrario las administraciones regional y local están "dejando pasar un tiempo muy valioso" para dirigir sus objetivos de desarrollo "a otras partes" de Oviedo --como Ventanielles--, o de Asturias --como Gijón--.