Furgoneta de Correos - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General y candidata al Congreso, Carolina López, ha informado este martes de que su formación ha presentado una denuncia en la Junta Electoral contra Correos y el PSOE por la colocación de propaganda electoral del Partido Socialista por parte de personal vinculado a Correos en Lugones, una actuación que Vox considera "incompatible con la neutralidad que debe mantener una entidad pública durante la campaña electoral".

En una nota de prensa, López ha subrayado que una empresa pública como Correos "tiene que estar al servicio de todos los españoles y no colocando propaganda electoral del Partido Socialista, como ocurrió estos días en Lugones".

La portavoz ha exigido que se "respete escrupulosamente" la neutralidad de los servicios públicos y ha advertido de que su formación estará vigilante ante cualquier posible irregularidad durante la campaña.

En este sentido, López ha animado a los ciudadanos a documentar y comunicar cualquier anomalía que detecten. "Animamos a todos los españoles que quieren, como nosotros, unas elecciones justas, limpias y transparentes, a que cualquier anomalía que detecten la graben, que nos lo pongan en conocimiento, porque vamos a denunciar todas y cada una de las tropelías que lleve a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez", ha asegurado.