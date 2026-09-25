Vox dice que la de Centeno fue una "expresión coloquial" y que su grupo recibe vejaciones "de manera sistemática"

Debate de orientación política - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha emitido este viernes un comunicado con posterioridad al episodio vivido en el debate de orientación política, en el que el diputado de Vox Gonzalo Centeno, terminó diciendo "a tomar por culo por ahí" después de que el presidente de la Cámara, Juan Cofiño, le llamase al orden en dos ocasiones tras no concederle un turno de palabra.

Desde Vox han explicado que la "expresión coloquial" de Centeno ha sido fruto de un "acalorado debate parlamentario"después de que los representantes de sus diputados hubieran recibido en la sesión insultos como "escoria" o acusaciones de "propiciar palizas", algo que "no recibió el amparo ni la misma atención por parte de la presidencia de la Cámara". Desde Vox lamentan que desde la Mesa de la Cámara se permita la "señalización" y "vejaciones" hacia su partido "de manera sistemática".

Además, en el citado comunicado Vox rechaza que una "expresión puntual" vuelva a convertirse en la "excusa" para "apartar el foco" del contenido del Debate de Orientación Política y de los problemas que se han planteado durante estos días sobre la gestión del Gobierno del Principado.

"Una vez aclarado el episodio, corresponde hablar de sanidad, vivienda, industria, empleo, dependencia, infraestructuras y del resto de asuntos que afectan a los asturianos", zanjan desde el Grupo Parlamentario del que forma parte Centeno.