Vox exige aclarar las sanciones de la ZBE tras denuncias a vehículos autorizados durante la la Ascensión

Archivo - Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una batería de preguntas para la Comisión Plenaria de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación, tras conocer que al menos dos vehículos incluidos en una autorización colectiva municipal para acceder al Campo de San Francisco durante la Feria de la Ascensión de mayo de 2026 recibieron comunicaciones por presuntas infracciones de la Zona de Bajas Emisiones, ZBE.

Vox ha reclamado al equipo de gobierno que explique quién asumió el alta de las matrículas en la plataforma de la Zona de Bajas Emisiones y que garantice que ningún vecino sea multado por errores administrativos.

"El Ayuntamiento disponía de la relación de matrículas autorizadas y la autorización se remitió el 13 de mayo, un día antes del inicio del periodo autorizado. Aun así, algunos de esos vehículos han sido objeto de expedientes sancionadores. Esto evidencia una falta de coordinación que no podemos normalizar", ha afirmado la portavoz del grupo municipal, Sonsoles Peralta.

La autorización, tramitada por los servicios de Festejos y Policía Local para los días 14 a 18 de mayo, establecía que el alta de las matrículas en la plataforma de la ZBE era responsabilidad exclusiva del solicitante.

Vox considera que el Consistorio debe aclarar quién ostentaba formalmente esa condición y si los titulares de los vehículos recibieron instrucciones concretas para completar el trámite.

Más allá de la Feria Vox ha advertido de que el problema no se limita a los casos vinculados a la Ascensión. Desde la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, numerosos ciudadanos han denunciado sanciones de 200 euros pese a considerar que cumplían las condiciones previstas en la ordenanza municipal.

El Grupo Municipal ha reclamado que se determine qué departamento coordina las autorizaciones de acceso a la ZBE vinculadas a eventos, actividades profesionales y servicios municipales, y qué protocolo existe para garantizar que estas autorizaciones se comuniquen correctamente al sistema de control y no generen denuncias improcedentes.