Vox exige a Educación la retirada de la campaña 'apúntome' para la promoción de la asignatura optativa de asturiano

OVIEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Asturias, Javier Jové, ha exigido a la Consejería de Educación la retirada de la campaña 'apúntome' para la promoción de la asignatura optativa de asturiano. "En Vox defendemos que la Consejería ha de ser neutra en sus preferencias respecto de las asignaturas optativas y no interferir en el proceso de toma de decisión de los alumnos", argumenta Jové.

En este sentido, el diputado de Vox destaca que la Consejería "prima la asignatura de llingua sobre la de otras tan válidas y útiles para el futuro profesional de nuestros jóvenes como una segunda lengua extranjera, Digitalización Aplicada, Cultura Clásica o Proyecto de Emprendimiento Social o Empresarial".

Javier Jové asegura que "la Consejería está anteponiendo motivos ideológicos al interés de los alumnos, al tratar de convencerles de que estudien una materia que objetivamente aporta mucho menos valor para su futuro laboral en un mundo cada vez más competitivo y global". Además, en el caso de cuarto de la ESO, dicha campaña, según asegura el diputado de VOX, "contraviene" lo dispuesto en el artículo 9.4 del Decreto 59/2022 por el que se regula la ordenación y se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Un precepto que dispone que los institutos "deberán informar y orientar" a los alumnos con el fin de que la elección de las optativas "sea la más adecuada para sus intereses y su orientación formativa posterior". Es decir, "la orientación debe ser personalizada, no generalizada, y basada en los intereses y orientación formativa posterior de los alumnos, no basada en los planteamientos ideológicos de los políticos de turno. Honestamente, no se nos ocurre que la llingua pueda ser más adecuada a los intereses de los alumnos que el francés, el alemán, la digitalización o la economía aplicada", señala.

Por dicho motivo, "insistimos en la retirada de una campaña que no busca lo mejor para nuestros jóvenes sino inocularles el virus del nacionalismo identitario, romper la convivencia que siempre ha presidido la vida social en Asturias y engordar los chiringuitos llingüistas a base de más subvenciones y privilegios", concluye Javier Jové.