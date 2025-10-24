Vox exige explicaciones al Gobierno asturiano por la paralización del programa de cribado de cáncer de mama en Jarrio

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha solicitado la comparecencia de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ante la Junta General del Principado de Asturias, así como una batería de preguntas al Gobierno asturiano, para conocer con detalle el funcionamiento del sistema de cribados sanitarios y las medidas de control existentes para garantizar su continuidad.

Vox solicita la comparecencia "tras conocerse que veinte mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de mama tras un año de paralización del programa de detección precoz en el Hospital de Jarrio, que afectó a más de 4.000 pacientes".

La portavoz parlamentaria, Carolina López, ha calificado como "inaceptable" la suspensión del programa, un servicio que considera vital para la salud de miles de mujeres. Según López, cuando se reanudaron las pruebas, se detectaron los casos de cáncer debido a una gestión sanitaria "deficiente", lo que, a su juicio, demuestra la falta de interés del presidente del Principado, Adrián Barbón, por la sanidad pública.

López también ha criticado al PSOE por, en su opinión, "abandonar a miles de mujeres mientras presume de políticas feministas", y ha reclamado conocer quién tomó la decisión de paralizar los cribados, qué fallos de control se produjeron y qué protocolos se aplican para proteger a las pacientes.

La diputada ha concluido que lo mínimo que merecen las afectadas es una explicación, una disculpa pública y garantías reales de que no volverá a suceder.