Vox exige proteger a propietarios frente a ocupación y critica el "estrangulamiento" del mercado de la vivienda

La candidata de Vox, Carolina López, en Salinas. - VOX

OVIEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General y candidata al Congreso, Carolina López, ha denunciado este domingo en Salinas que las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y de las fuerzas de "ultraizquierda" han provocado "el estrangulamiento del mercado de la vivienda", dificultando el acceso a un hogar y dejando, a su juicio, "desprotegidos" a los propietarios frente a la ocupación ilegal.

López ha criticado los ocho años de políticas basadas, según ha señalado, en "intervenir el mercado, declarar zonas tensionadas, culpabilizar de todos los males de la vivienda al propietario" y enfrentar a propietarios e inquilinos, además de prometer miles de viviendas que "después no se construyen".

A ello ha añadido como factor de presión sobre la demanda "la llegada masiva de inmigrantes ilegales". "No hay prácticamente oferta y cada vez hay más demanda, con lo cual los precios no paran de subir", ha advertido.

Frente a estas medidas, la dirigente de Vox ha defendido "una liberalización del suelo y una desregulación para eliminar la burocracia", con el objetivo de facilitar y agilizar la construcción tanto de vivienda pública como privada. También ha reclamado que exista "prioridad nacional" para acceder a vivienda pública y ayudas sociales.

Asimismo, ha planteado reducir los impuestos vinculados a la compraventa y el alquiler y establecer bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios que pongan sus inmuebles en el mercado residencial.

CRÍTICAS A LA OCUPACIÓN ILEGAL

Carolina López ha aprovechado su visita a Salinas para poner como ejemplo el caso de un vecino de 73 años cuya vivienda fue ocupada mientras permanecía hospitalizado. Según ha relatado, fueron los propios vecinos quienes se movilizaron para reclamar la recuperación del inmueble. "La fuerza de los vecinos ha logrado que el señor de 73 años recupere su vivienda", ha destacado.

La portavoz de Vox ha utilizado este caso para criticar a la izquierda por, a su juicio, defender a las personas vulnerables mientras no protege a propietarios en situaciones como esta. "Cuando este señor de 73 años se quedó sin su vivienda, nadie de la izquierda salió a protegerle", ha reprochado.

En este contexto, ha exigido endurecer las penas por usurpación y allanamiento de morada para reforzar la protección de la propiedad privada. "Estamos viendo cómo las políticas protegen más a los okupas que al propietario", ha denunciado.

López ha defendido además que la respuesta a estos casos debe evitar que la ocupación ilegal "salga gratis" para sus responsables y ha reivindicado la movilización vecinal de Salinas como ejemplo de la capacidad de los ciudadanos para reclamar sus derechos.