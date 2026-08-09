Vox exige reforzar la seguridad en Oviedo tras el tiroteo en Santa Susana

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha expresado su "profunda preocupación" tras el "grave suceso" ocurrido este domingo en las inmediaciones de la calle Santa Susana, donde se registraron dos disparos en plena vía pública.

En una nota de prensa, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha explicado que a raíz de los hechos, "agentes de la Policía Local detuvieron a un hombre de origen dominicano como presunto autor".

Peralta ha dado la enhorabuena a los agentes por "una actuación rápida y eficaz ante una situación que podía haber tenido consecuencias mucho más graves". No obstante, Peralta ha advertido de que este suceso "no debe minimizarse". "No se trata de un hecho aislado, ya que se suma a otros problemas de seguridad registrados en diferentes puntos de la ciudad en los últimos meses", ha asegurado, mostrando su preocupación por un "hecho gravísimo".

"Son hechos suficientemente graves como para que el Ayuntamiento se tome muy en serio la evolución de la seguridad en nuestra ciudad", ha señalado.

Peralta ha explicado que este episodio se suma a otros sucesos violentos registrados en Oviedo durante los últimos meses. "En enero, un joven fue apuñalado por varias personas en la calle Santa Ana, en pleno casco antiguo; y en marzo, dos hombres fueron detenidos tras una pelea a la salida de un local de ocio en la calle La Luna, durante la que también habrían intentado agredir a los agentes intervinientes".

"No se trata de generar alarma, sino de afrontar los hechos. Negar o minimizar los problemas de seguridad no hace que desaparezcan", ha remarcado, pidiendo más presencia policial y todos los medios necesarios para que los agentes puedan hacer su trabajo y "para que los ovetenses puedan sentirse seguros en su ciudad", ha concluido.