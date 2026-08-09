Detenido en Oviedo por disparar a un hombre en Santa Susana: incautados además 7 kilos de cocaína y 5.000 euros

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Oviedo ha detenido a un hombre tras haber efectuado dos disparos hacia otra persona en la calle Santa Susana. Los agentes redujeron al presunto agresor, al que además se le incautaron 5.000 euros y siete kilos de cocaína.

El suceso tuvo lugar pasadas las 8.30 horas de este domingo, según ha informado el área de Seguridad Ciudadana a Europa Press. La rápida actuación de los agentes permitió poner en marcha la búsqueda del sospechoso y localizarlo poco después en una vivienda de la calle Pérez de Ayala.

Los agentes accedieron al domicilio y procedieron a su detención, interviniéndole una pistola Star de calibre 22 que se encontraba cargada. A ello se suma el hallazgo de alrededor de siete kilos de cocaína y aproximadamente 5.000 euros en efectivo.