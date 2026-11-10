Vox expresa su consternación por la muerte de un policía en Villafría y traslada su apoyo a las familias

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López. - VOX ASTURIAS

Abascal traslada el pésame a la familia, la solidaridad con el herido y su "impotencia y mi rabia" OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de VOX en la Junta General del Principado, Carolina López, ha expresado este martes su "profunda consternación" por la muerte de un agente de la Policía Nacional y las heridas de extrema gravedad sufridas por otro tras la explosión registrada esta mañana durante una intervención policial en el barrio ovetense de Villafría.

"Hoy Asturias está de luto. Un policía nacional ha perdido la vida cumpliendo con su deber y otro lucha por recuperarse de unas heridas gravísimas. No hay palabras que puedan aliviar el dolor de sus familias", ha manifestado López en una nota de prensa.

A las condolencias también se ha sumado el presidente de VOX, Santiago Abascal, que ha declarado en su cuenta de X lo siguiente: "Terrible noticia. Mi pésame a la familia, mi solidaridad con el herido y mi impotencia y mi rabia, porque todavía hay quien le niega a estos servidores públicos, tantas veces heroicos, ser catalogados como profesión de riesgo".

La portavoz parlamentaria ha trasladado su "cariño, respeto y apoyo" a las familias de los agentes y ha subrayado que su sacrificio "jamás debe caer en el olvido".

Asimismo, ha reconocido la entrega de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y una vida dedicada a proteger la nuestra", ha señalado.

López ha destacado que lo ocurrido recuerda "el precio que pueden llegar a pagar quienes velan cada día por nuestra seguridad" y ha reivindicado el reconocimiento y la gratitud hacia su labor.

"Asturias estará siempre en deuda con quienes dan lo más valioso que tienen por proteger a los demás. Honor y gratitud a nuestra Policía Nacional", ha concluido.

FIGAREDO EXPRESA SU "DOLOR Y RABIA" Y CARGA CONTRA EL GOBIERNO

Por su parte, el diputado asturiano de la formación, José María Figaredo, ha expresado su "dolor y rabia" en un mensaje publicado en su cuenta de X. "No ha 'fallecido', lo han matado", ha escrito.

Figaredo ha sostenido que "cada día son más frecuentes estos crímenes tremendos" y que España es "cada día más insegura". Asimismo, ha afirmado que esa inseguridad se siente con mayor intensidad en los barrios más humildes.

"En la calle Uría no hay tiroteos, no hay burcas, ni machetazos", ha manifestado, antes de asegurar que los españoles más humildes temen acudir al parque con sus hijos y que las personas mayores tienen miedo de entrar solas en sus portales.

"Debemos echar del gobierno y poner a disposición judicial a quienes han traído esa miseria", ha concluido.