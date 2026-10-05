Vox Gijón condiciona su apoyo a las cuentas de Emvisa a primar años de empadronamiento en el acceso a vivienda pública

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha anunciado este lunes que votará a favor del presupuesto de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) para 2027, después de alcanzar un acuerdo que permitirá incorporar a las bases del Programa Municipal de Adjudicación de Vivienda una batería de medidas planteadas por la formación para modificar los criterios de acceso y permanencia en la vivienda pública municipal.

Rouco ha explicado, a este respecto, que el respaldo a las cuentas llega después de conseguir compromisos concretos para que en la adjudicación de este tipo de viviendas tenga más en cuenta el arraigo en Gijón, la estabilidad laboral o la búsqueda activa de empleo, que las familias acrediten una necesidad real y el cumplimiento responsable de las obligaciones asociadas a una vivienda pública.

"Vox tenía muy claro que nuestro voto no podía servir simplemente para aprobar unas cuentas y que todo siguiera igual", ha señalado Rouco, a través de una nota de prensa.

"Hemos conseguido introducir criterios que consideramos fundamentales para que la vivienda pública llegue a quienes realmente la necesitan y para que se valore el arraigo, el esfuerzo y el comportamiento responsable", ha agregado.

Entre los compromisos alcanzados, figura modificar las bases del Programa Municipal de Adjudicación de Vivienda para otorgar una mayor valoración a las personas que acrediten más años de empadronamiento en Gijón.

El acuerdo establece que esta baremación buscará incrementar la valoración cuantos más años de empadronamiento puedan acreditarse y que los criterios se adaptarán a futuras modificaciones de la normativa autonómica cuando establezcan requisitos más restrictivos.

También se tendrá en cuenta la estabilidad laboral y la inscripción mantenida como demandante de empleo no ocupado en el SEPE, tanto en el momento de la adjudicación como posteriormente.

Asimismo, las nuevas bases incluirán criterios específicos para algunos de los perfiles más expuestos a las dificultades actuales de acceso a la vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo, personas con discapacidad, personas sin solución habitacional y hogares en situación de hacinamiento.

"Queremos que los recursos municipales tengan en cuenta la realidad de quienes llevan años construyendo su vida en Gijón y también las enormes dificultades que tienen nuestros jóvenes y nuestras familias para acceder a una vivienda", ha remarcado la portavoz de Vox.

Otro de los puntos acordados es la puesta en marcha de una auditoría operativa y de gestión para comprobar los criterios utilizados en las adjudicaciones y su mantenimiento a lo largo del tiempo.

En caso de que se certifiquen fraudes o incumplimientos relativos a los criterios de empadronamiento o a las condiciones establecidas, el acuerdo contempla proceder a la resolución de la adjudicación en los términos que correspondan.

Vox ha planteado, además, que el acceso y la permanencia en estos recursos prioricen el comportamiento cívico y responsable y que puedan quedar excluidas aquellas personas que hayan incumplido de manera "grave y reiterada" sus obligaciones contractuales, hayan sido objeto de resolución o desahucio por causas imputables a su conducta o hayan vulnerado persistentemente las normas de convivencia.

"El parque público de vivienda es limitado y está financiado con el dinero de todos", ha señalado Rouco, quien ha defendido que este tiene que gestionarse con criterios objetivos, atendiendo a la necesidad real, "pero también garantizando un uso responsable de las viviendas", ha sostenido.

El acuerdo no contempla la integración, como proponía Vox, de las funciones de Emvisa en el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento. "Podemos mantener nuestras diferencias sobre la estructura y la gestión de Emvisa y, al mismo tiempo, conseguir mejoras concretas mientras exista", ha apuntado.