Vox insta a Queipo (PP) a exigir al alcalde de Oviedo que baje impuestos en la ciudad

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha instado este lunes al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, a pedir al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que baje impuestos a los ovetenses, al igual que se lo reclama al presidente Adrián Barbón en Asturias.
En unas declaraciones a los medios en las que ha estado acompañada por la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, Sonsoles Peralta ha remarcado que en Oviedo el incremento presupuestario se nutre de una "gran subida de impuestos" que implicará 8 millones más de recaudación que en el anterior ejercicio.
Dado que Queipo afirmó que no apoyaría el presupuesto autonómico si no incluye una bajada fiscal, Peralta ha instado a Queipo a "exigir" a Canteli que haga lo propio.
"Recaudan a base del esfuerzo de los ovetenses y año tras año engañan y manipulan, escondiéndose en cifras pomposas que luego son incapaces de gestionar", ha aseverado, poniendo de manifiesto que la inversión ejecutada a 30 de septiembre no alcanza el 20%.
Por su parte, la diputada Carolina López ha mostrado su "disconformidad" con cómo está llevando a cabo la negociación presupuestaria el presidente Adrián Barbón. "Un año más ha vuelto a dejar de lado la voz de 53.000 asturianos", ha lamentado, por dejar fuera a Vox. En cambio, ha agregado, está negociando los presupuestos con "una diputada que solo se representa a sí misma" y que implicará una "nueva subida de impuestos" para clases altas pero "también medias y trabajadoras" porque "no tuvo en cuenta la inflación".