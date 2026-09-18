Vox muestra su preocupación por el aumento de la criminalidad convencional en Oviedo

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha mostrado su preocupación ante los últimos datos del Balance de Criminalidad correspondientes al primer semestre de 2026, facilitados por el Ministerio del Interior, que reflejan un incremento del 9,6% en las infracciones penales encuadradas en la criminalidad convencional respecto al mismo periodo del año anterior.

Según ha informado en una nota de prensa la portavoz municipal, Sonsoles Peralta, las infracciones penales totales registradas en Oviedo entre enero y junio han pasado de 3.834 en 2025 a 4.093 en 2026, lo que supone un aumento del 6,8%; y ha incidido en el repunte de los delitos convencionales, que han ascendido de 2.724 a 2.985 casos.

Peralta ha señalado que estas cifras oficiales corroboran las advertencias que su formación ha venido realizando sobre la situación de la seguridad en la capital asturiana. En este sentido, ha destacado el incremento del 133,3% registrado en las agresiones sexuales con penetración, que se han elevado de 6 a 14, así como el aumento global de los delitos contra la libertad sexual, que han pasado de 39 a 44.

La edil ha resaltado la evolución de los delitos contra el patrimonio. En el periodo analizado, los robos con fuerza han aumentado un 32,2% (de 121 a 160), mientras que los perpetrados específicamente en domicilios han experimentado una subida del 38,3%, al pasar de 60 a 83. Por su parte, los hurtos han crecido un 13,5% hasta rebasar el millar de casos, la sustracción de vehículos se ha elevado de 21 a 30 y los delitos por tráfico de drogas se han duplicado, al pasar de 17 a 35.

Peralta ha insistido en la necesidad de que la seguridad sea tratada como "una prioridad municipal". Por ello, ha insistido en que se convoque la Junta Local de Seguridad y ha vuelto a defender un refuerzo de la presencia policial en las calles, además de una mayor coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad para prevenir la comisión de nuevos delitos en la ciudad.