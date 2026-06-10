Vox no logra sacar adelante en la Junta General su iniciativa para acelerar la supresión de pasos a nivel en Asturias

El diputado de Vox Asturias Javier Jové durante la defensa de su iniciativa este miércoles en la Junta General del Principado. - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles la Proposición no de Ley (PNL) defendida por Vox, que solicitaba la aceleración de los calendarios de supresión de los pasos a nivel existentes en la comunidad autónoma, así como una partida extraordinaria para mejorar la seguridad de los que se mantengan provisionalmente. La iniciativa ha decaído al contar con el voto en contra de PSOE, Convocatoria y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

El encargado de defender la propuesta ha sido el diputado Javier Jové, quien ha calificado la iniciativa de "totalmente aséptica" y "desideologizada". Jové ha argumentado que Asturias cuenta con más de 300 pasos a nivel, siendo la tercera región con mayor número absoluto, pero la primera en densidad por kilómetro cuadrado, lo que multiplica por 4,4 la densidad de Castilla y León y por 6,2 la de Andalucía. Asimismo, ha alertado de la peligrosidad derivada de la orografía, las nieblas y las lluvias en la región, denunciando que entre 2015 y 2026 han fallecido 12 asturianos atropellados por trenes, el último de ellos este mismo año en Langreo.

Jové ha desglosado una propuesta de seis puntos que incluía acelerar el calendario de actuaciones de supresión, establecer una partida de emergencia para protección activa mediante barreras y señales luminosas, y realizar campañas de desbroce para mejorar la visibilidad. Además, su propuesta pedía en el punto sexto desviar fondos de lo que denominan "partidas ideológicas o gasto superfluo" hacia la seguridad física.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha afeado el "tono apocalíptico" de la PNL de Vox y ha desmentido que las premisas de la iniciativa se correspondan con la realidad. Tomé ha recordado las inversiones ya en marcha por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), como la supresión de pasos finalizada en Corvera en 2025, el acuerdo en Siero para eliminar 14 pasos o las licitaciones de mejora en Langreo.

Tomé ha rechazado apoyar la propuesta debido al punto sexto, criticando que Vox utilice un problema real para arremeter contra las partidas de feminismo, el colectivo LGTBI o la inmigración, asegurando que "ahí no van a encontrar jamás ningún punto de conexión ni de coincidencia".

En la misma línea se ha pronunciado Delia Campomanes (Convocatoria) quien ha confirmado su voto en contra al acusar a Vox de presentar una iniciativa construida "más bien para el titular que para resolver el problema" y basada en la "escenografía del miedo, la culpa y la bronca". Ha tildado la propuesta de técnicamente "contradictoria", al rechazar en un punto las barreras por considerarlas un sistema fallido y exigir partidas para instalarlas en el siguiente. Asimismo, ha censurado el intento de Vox de "colar su marco ideológico" para recortar en políticas sociales, afeándoles que reclamen por la tarde un incremento de las inversiones públicas y por la mañana exijan bajadas masivas de impuestos.

VOTO A FAVOR DE LA DERECHA

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Pedro de Rueda ha incidido en la "enorme peligrosidad" de muchos de los pasos a nivel asturianos, mencionando expresamente las dos muertes ocurridas en los últimos meses. De Rueda ha centrado sus críticas en la gestión del Gobierno de España y de ADIF, reprochando el uso propagandístico del término "movilizar" fondos frente a una falta real de ejecución, apuntando que de los convenios fijados en 2017 para concejos como Gijón, Mieres, Piloña o Pravia "a día de hoy solo han quitado uno".

El diputado popular ha responsabilizado al Gobierno liderado por Pedro Sánchez de "haber destrozado internamente la empresa", lo que provoca una falta de personal y capital humano cualificado para redactar los proyectos técnicos de supresión.

La iniciativa ha sumado el voto favorable de Adrián Pumares (Foro Asturias), quien ha considerado "adecuada" y "pertinente" la exigencia de dotar de mayor rapidez a la supresión de estas infraestructuras debido a los accidentes recientes. Pumares ha calificado de "razonable" la implantación de medidas provisionales de protección activa, la necesidad de exigir un mayor mantenimiento y una mejor limpieza de los márgenes de las vías. Sin embargo, ha planteado reservas sobre el realismo del primer punto de la iniciativa, al dudar de si es posible cumplir el objetivo de reducir todos los plazos a la mitad y eliminar cualquier paso antes del año 2027.

Asimismo, ha señalado que las barreras y sistemas de señalización pueden suponer una mejora importante mientras llega la supresión definitiva y ha lamentado que en el sexto punto no se especificaran cuáles eran las "partidas ideológicas o de gasto superfluo" a las que se hacía referencia.