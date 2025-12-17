Vox Oviedo denuncia la "marginación" del Ayuntamiento en las iniciativas de participación sobre La Vega

Las ediles de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta y Alejandra González. - VOX OVIEDO

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, ha denunciado este miércoles "la marginación" del Ayuntamiento en las iniciativas de participación ciudadana sobre la recuperación de la Fábrica de Armas de La Vega, impulsadas por el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo.

Según indica en una nota de prensa la formación, Peralta ha presentado una pregunta en la Comisión de Economía para esclarecer el rol del Consistorio en este proyecto urbanístico "clave". "La sorpresa es mayúscula, no se entiende que una administración minoritaria encargue estudios y organice eventos sin el Ayuntamiento de Oviedo, que es la autoridad urbanística competente. Ni el Principado ni la Universidad de Oviedo, que no aparece ni en el Convenio Urbanístico, han invitado al Consistorio a la sesión del 27 de noviembre", lamenta.

En la misma nota de prensa, recuerda que el ámbito de actuación abarca 127.962 metros cuadrados, de los cuales 118.734 pertenecen al Ministerio de Defensa y 9.228 al Ayuntamiento de Oviedo, que asumirá la titularidad mayoritaria tras la desafectación. "El Principado se limitará a adquirir la parcela de la Nave del Taller de Cañones, pese a liderar estudios y sesiones sin informar al Ayuntamiento", recalca.

"Viendo que otras instituciones, que poco o nada tienen que decidir respecto al futuro de La Vega, convocan sesiones de participación ciudadana", Vox quiere conocer si el Consistorio tiene previsto algún proceso de participación, y sobre todo, qué influencia tendrán en el futuro desarrollo del ámbito.