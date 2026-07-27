Vox Oviedo insta al PP a suspender la tramitación de sanciones de la ZBE hasta que se resuelva el recurso

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, y la concejala Alejandra González, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, defenderá en el pleno de este martes una moción de urgencia en la que instará al Gobierno local a suspender temporalmente la tramitación de expedientes sancionadores de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo presentado por su formación.

En una rueda de prensa, la portavoz se ha preguntado por qué sigue en vigor esta ordenanza, cuando el PP podría suspender la tramitación de las multas hasta la resolución de la causa judicial, y ha reprochado al Ejecutivo local que no haga "todo lo que está en su mano" para defender los intereses de los vecinos. "El PP no ha implantado la zona de bajas emisiones porque le obliguen", ha asegurado la edil, sino porque "está sometido a los dictados de la izquierda y de Bruselas" y "no está interesado en plantarles cara".

En la moción que se debatirá mañana, Vox pedirá también al PP que analice anular la ordenanza. Con esta iniciativa plenaria, Peralta considera que presenta "en bandeja" al PP la posibilidad de defender los intereses de los ovetenses.