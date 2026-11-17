Archivo - Antigua Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha registrado preguntas ante la Comisión de Urbanismo para conocer el coste futuro del mantenimiento de la jardinería de la Fábrica de Armas de Oviedo.

En una nota de prensa, Peralta se ha interesado por el coste, los medios y el alcance de la incorporación de la Fábrica de Armas al contrato municipal de mantenimiento de jardinería. La iniciativa parte de la reciente adjudicación de un contrato menor para mejorar la seguridad, salubridad y ornato del espacio, valorado en 39.760 euros. Según la memoria del mismo está actuación de trata de sentar las bases para que este espacio sea incorporado al actual contrato de mantenimiento de jardinería a partir del próximo año.

Lo que Vox quiere saber, ha indicado la portavoz, es si las futuras actuaciones de mantenimiento de jardinería en La Vega que se incluyan en el contrato tendrán una periodicidad fija o sólo serán actuaciones puntuales antes de ferias y demás eventos que se vienen celebrando en el recinto.

La portavoz de Vox ha explicado que la Fábrica de Armas constituye hoy uno de los accesos principales a la ciudad, por lo que su estado de conservación y limpieza tiene una repercusión directa en la imagen de Oviedo. La formación solicitará al Equipo de Gobierno que aclare si ya existe una valoración del coste de incorporar la Fábrica de Armas al actual contrato de mantenimiento de jardinería, cuál sería su importe y si se está tramitando la modificación contractual necesaria para incluir el recinto. También pregunta si la empresa adjudicataria ha sido informada de esta pretensión.