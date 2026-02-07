Vox Oviedo propone prohibir el acceso a dependencias municipales a personas que oculten totalmente el rostro

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una propuesta para la próxima Comisión de Economía, Interior, Contratación y Seguridad Ciudadana y Participación para regular el acceso a las dependencias municipales en aquellos casos en los que no sea posible la identificación visual del rostro. Según el grupo, la medida busca garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

En su iniciativa, Vox recuerda que en los edificios municipales se realizan actuaciones con efectos jurídicos, se presta atención directa al público y se gestionan datos personales, por lo que consideran que "la identificación visual del rostro resulta, en determinados servicios y trámites presenciales, un requisito funcional imprescindible".

El grupo propone establecer "una condición objetiva de acceso y uso de dependencias municipales, vinculada exclusivamente a la ocultación integral del rostro", independientemente de la motivación personal, cultural o religiosa de quien porte la prenda. La regulación se aplicaría a cualquier atuendo que impida total o sustancialmente la identificación facial, incluyendo, a título enunciativo, el niqab, el burka u otras prendas de efecto equivalente.

Vox sostiene que la ocultación del rostro dificulta la seguridad y el normal desenvolvimiento del servicio público. La iniciativa se apoya en los artículos 10.1, 14 y 103.1 de la Constitución Española, así como en los artículos 25.2 y 84 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que amparan la capacidad de los ayuntamientos para fijar condiciones de acceso a sus instalaciones.

La medida contempla excepciones que podrán aplicarse en casos debidamente acreditados por motivos médicos, de salud pública o por exigencias de seguridad laboral.