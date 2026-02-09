Vox pedirá explicaciones en el Pleno al Gobierno local acerca de los nuevos carriles bici en Viesques y El Bibio

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, preguntará en el próximo Pleno acerca de los informes que justifican los nuevos carriles bici en Viesques y El Bibio.

Rouco, según una nota de prensa de Vox, ha cuestionado lo que considera una falta de coordinación entre concejalías de Foro de Tráfico y de Infraestructuras, Pelayo Barcia y Gilberto Villoria, respectivamente, a lo que ha exigido conocer los citados estudios técnicos.

A este respecto, ha advertido sobre que se trata de una actuación que podría afectar al tráfico, al transporte público y a decenas de plazas de aparcamiento Gijón.

Se ha referido, en este sentido, en que el propio Barcia manifestó públicamente su oposición a la medida, e incluso alertó de sus posibles efectos "negativos" sobre el tráfico, el transporte público y la pérdida de entre 50 y 60 plazas de aparcamiento en Viesques.

Por este motivo, Rouco ve en este hecho una prueba de una "preocupante falta de coordinación" en el seno del Gobierno municipal que, además, genera "incertidumbre" entre los vecinos afectados, según ella.

Por todo ello, ha reclamado que cualquier modificación relevante del viario urbano debe sustentarse "en datos técnicos rigurosos y en un análisis real del impacto sobre la movilidad y la vida cotidiana de los gijoneses, y no en decisiones improvisadas o contradictorias dentro del propio Equipo de Gobierno", ha considerado.