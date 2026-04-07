Vox pide aumentar la presencia policial en la Semana Santa y la Comida en la Calle de Avilés

Archivo - Comida en la calle en Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Avilés ha solicitado al Gobierno local un refuerzo de la seguridad durante la Semana Santa y las fiestas tras los actos vandálicos registrados en varias carrozas durante la celebración de la Comida en la Calle.

La portavoz del grupo, Arancha Martínez Riola, ha indicado que "los hechos acontecidos a lo largo de la semana reafirman lo que ya veníamos denunciando, y es que es más necesario que nunca reforzar la seguridad y organización durante estos días de gran afluencia de público en las calles".

Vox ha señalado que la vandalización de las carrozas y un "fuerte altercado" ocurrido en el evento evidencian, a su juicio, que el Ayuntamiento no garantiza la protección necesaria durante las celebraciones.

El grupo municipal ha reclamado, entre otras medidas, un aumento de la presencia policial, control de accesos y zonas sensibles, coordinación operativa entre servicios municipales y sanciones ante actos vandálicos o incívicos. VOX subraya que "las fiestas de la ciudad merecen respeto, previsión y autoridad" y que la administración debe proteger el patrimonio festivo y garantizar la convivencia.